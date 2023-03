Via Dettori, il cantiere fantasma 

Francesco Alba di Buffhouse. «Siamo a un punto morto, non si capisce di chi siano le responsabilità delle indagini sulle cause. Non vediamo l’orizzonte», afferma dopo l’assemblea per fare il punto sulla vicenda che si è tenuta ieri in piazza Aramu con l’avvocata Francesca Bertini.

«Ci sentiamo abbandonati, lasciati soli in un mare di incertezze e di paure». Alessandro Olisterno gestisce il Maverick, un bar al confine con la recinzione di via Dettori. «Da settimane nel cantiere non si vede anima viva, non si vedono i fondi stanziati dalla Regione e gli interventi promessi dal Comune. Avevano promesso l’eliminazione dela copertura del ponteggio ma non è stato fatto niente».

Un cantiere fantasma. Da alcune settimane nella “zona rossa” di via Dettori non si vede nessuno. Operai, ingegneri, periti, geologi, sembrano spariti nel nulla, di contro non sono affatto sparite le angosce e le preoccupazioni di chi in quel tratto di strada tra piazzetta Savoia e piazza Aramu ci viveva o ci lavorava. Lunedì saranno due i mesi passati dal giorno che un cedimento del terreno ha causato seri danni agli edifici e costretto i Vigili del fuoco a dichiarare inagibili gli stabili e chiudere la strada.

L’angoscia

Aiuti sul lavoro

Sul fronte degli aiuti economici gli operatori aspettano i fondi promessi dalla Regione. «La legge Finanziaria dove sono previsti 500.000 euro per i gestori di attività commerciali è stata pubblicata sul Buras la settimana scorsa», precisa Ada Lai, assessora regionale al Lavoro. «La delibera è pronta e sarà approvata nella prossima Giunta utile, probabilmente già lunedì o martedì. Successivamente passeranno al Comune, al quale ho già chiesto di attivarsi, che valuterà le attività più colpite e l’ammontare dell’aiuto. È bene precisare – aggiunge Ada Lai – che sono stanziamenti destinati esclusivamente al lavoro e non alla ricostruzione o al ripristino dei danni. Dovranno essere utilizzati per dare sostegno ai dipendenti, attraverso il pagamento dei loro stipendi».

Indagini e scavi

L’impasse su via Dettori sembra causata da un rimpallo di competenze tra Comune e Abbanoa, che avrebbe assunto una posizione più rigida, su chi effettuerà la rimozione della pavimentazione e gli scavi per accertare cause e responsabilità. «Gli studi geofisici e le prove che saranno disposte saranno affidate alla ditta 3m nell'ambito dei lavori appena aggiudicati», fa sapere Gabriella Deidda, assessora comunale ai Lavori pubblici. «L'avvio è previsto non appena saranno predisposte le polizze di garanzia e i documenti relativi alla sicurezza». I fondi sono stati recuperati da uno stralcio del finanziamento che sarà utilizzato per la messa in sicurezza del silos del nuovo campus universitario di viale La Plaia.

Oltre il danno la beffa

Le sorprese per i commercianti di via Dettori non finiscono. «Ci stanno chiedendo il pagamento della tassa comunale per il suolo pubblico, suolo che, nell’area transennata, evidentemente non si può utilizzare. Se non si paga entro marzo la concessione viene sospesa».

L'assessore ai Tributi Fioremma Landucci ammette l’abbaglio. «Il concessionario dei tributi minori non ha contattato il nostro ufficio, spedendo gli avvisi di pagamento. Un mero errore tecnico. I gestori delle attività commerciali stiano tranquilli, quelle imposte, per il periodo di inattività, saranno cancellate».

