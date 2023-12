Via Dettori, i vandali danneggiano il cantiere 

A circa un anno dalla chiusura di via Dettori e a circa una settimana dalla ripresa dei lavori, nella notte tra sabato e domenica un gruppo di vandali ha invaso il cantiere e ha distrutto parte di tubi e cavi che erano stati sistemati dall’impresa, che ha accelerato i tempi in vista della riapertura della strada.

La denuncia è stata fatta da un gruppo di residenti. Questa mattina, quando riaprirà il cantiere, sarà fatta una stima dei danni e saranno quantificati i ritardi.

Anche nell’ottobre scorso il cantiere che delimita la zona rossa, istituita in seguito ai crolli di gennaio, era stato preso di mira da un gruppo di vandali. La recinzione era stata divelta sia in piazza Aramu che in piazzetta Savoia e la strada era diventata pericolosa soprattutto per i turisti che si affacciano convinti sia un reperto archeologico.

