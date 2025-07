Via Dettori, esplode la rabbia dei residenti 

Riaccesa dalle incursioni dei ladri che ieri all’alba sono tornati all’interno degli appartamenti a rischio crollo in via Dettori, chiusi da due anni e mezzo, la rabbia dei residenti e proprietari riesplode nel pomeriggio di fronte agli uomini e le donne delle polizia municipale. «I ladri entrano nelle nostre case e noi non possiamo entrare, nessuno ci autorizza», dicono. «Non ci permettono di entrare perché c’è un’ordinanza che vieta l’accesso perché l’edificio non è in sicurezza, ma se è così tutta l’area dovrebbe essere zona rossa», spiega Paolo Piras, uno dei residenti di via Dettori, tra coloro che da due anni e mezzo sono senza una casa. «Chiediamo che venga ripristinata la sicurezza, intanto dell’edificio», quello verde da cui sono partite le lesioni che hanno creato il “caso” via Dettori all’inizio di gennaio del 2023, «e poi della strada. A noi è impedito di entrare, ma i ladri continuano a farlo. Stavolta si sono arrampicati dall’esterno, attraverso i pali gialli che tengono in sicurezza gli edifici, e una volta all’interno hanno sfondato un muro per entrare negli appartamenti. Siamo stanchi», dice ancora Piras. «Stanchi del fatto che siamo ancora senza casa, nessuno interviene e, peggio, tutti continuano a rimpallarsi la responsabilità di un intervento. E noi continuiamo a vivere ospiti di amici e parenti, senza la nostra casa», dicono in coro i residenti. ( ma. mad. )

