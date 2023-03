Via Dettori, arrivano 500mila euro 

«Sono soldi che dovranno essere utilizzati per dare sostegno al personale, attraverso il pagamento degli stipendi e delle utenze», afferma Ada Lai. «Il contributo interessa le attività commerciali e gli studi professionali all’interno della zona rossa e nelle immediate vicinanze. Sarà il Comune a disegnare il perimetro e individuare le attività produttive che hanno subito danni economici dai crolli. Inoltre dovrà definire i criteri e le modalità di attuazione della misura, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico. Il nostro obiettivo – aggiunge – è tutelare il, lavoro». I tempi? «Saranno molto brevi. I nostri uffici presto liquideranno la pratica in favore del Comune. La settimana prossima i sodi saranno nelle casse di Palazzo Bacaredda».

Non sarà risolutiva, ma almeno servirà ad alimentare la fiammella della speranza. Giovedì la Giunta regionale, su proposta dell’assessora al Lavoro Ada Lai, ha approvato un finanziamento da 500.000 euro che il Comune destinerà alle attività commerciali colpite dalla chiusura di via Dettori per il rischio crolli.

Non è l’unica notizia di rilievo riguardo la “zona rossa” della Marina. I tecnici della Pellegrini ieri hanno concluso le operazioni di ricerca e bonifica di un tubo di gas. Ora il Comune potrà procedere con l’eliminazione della copertura ed effettuare gli scavi alla ricerca della causa dei cedimenti.

La delibera

«Sono soldi che dovranno essere utilizzati per dare sostegno al personale, attraverso il pagamento degli stipendi e delle utenze», afferma Ada Lai. «Il contributo interessa le attività commerciali e gli studi professionali all’interno della zona rossa e nelle immediate vicinanze. Sarà il Comune a disegnare il perimetro e individuare le attività produttive che hanno subito danni economici dai crolli. Inoltre dovrà definire i criteri e le modalità di attuazione della misura, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico. Il nostro obiettivo – aggiunge – è tutelare il, lavoro». I tempi? «Saranno molto brevi. I nostri uffici presto liquideranno la pratica in favore del Comune. La settimana prossima i sodi saranno nelle casse di Palazzo Bacaredda».

Il Comune

Alessandro Sorgia è l’assessore comunale alle attività produttive. «Dobbiamo accelerare il più possibile, queste attività non devono chiudere. Questo ristoro non risolverà tutti i problemi, ma servirà per tenere accesa la fiammella. Sarà il dirigente dell’assessorato a stabilire i modo e i criteri di assegnazione del contributo». Alessandro Cossa è il dirigente comunale che si occuperà di redigere il bando seguendo le direttive della Regione. Di sicuro, però, sarà necessario un emendamento e una variazione di bilancio. «Passaggi burocratici e contabili che saranno affrontati con celerità».

Pronti agli scavi

Gli operai della ditta Pellegrini, dopo alcuni giorni di ricerca, hanno individuato in via Savoia e bonificato il tubo del gas che attraversa via Dettori. Ora che sono esclusi i rischi di incendio ed esplosione l’assessorato ai Lavori pubblici ha il via libera per effettuare gli scavi affidati all’impresa 3M di Austis . «Siamo in attesa che il Comune rimuova la copertura e inizi a smantellare la pavimentazione», dice Fausto Mistretta, il consulente tecnico nominato dal Tribunale. «Abbiamo rilevato i danni ma dobbiamo ancora quantificarli. Solo dopo l’apertura e l’analisi delle fondazioni potremo capire meglio».

Paolo Pani è il dirigente dei Lavori pubblici. «Stiamo valutando le modalità di intervento. Se tutto fila liscio, la settimana prossima inizieremo con le operazioni di scavo».

