Via Dettori, al via la fase degli scavi  

È l’ultima fase delle indagini per capire come e perché le palazzine di via Dettori, nel tratto tra piazza Aramu e piazzetta Dettori, hanno ceduto. Con molta probabilità la settimana prossima si procederà a smantellare la pavimentazione per mettere a nudo la condotta idrica e individuare se la falla sia la causa del cedimento o viceversa. In pratica saranno individuate le responsabilità dei crolli che dal 7 gennaio hanno trasformato una delle strade più importanti della Marina in “zona rossa”. Da oltre un mese 80 inquilini e decine di gestori e lavoratori non possono più entrare nei loro appartamenti e nelle loro attività commerciali se non autorizzati dal consulente del Tribunale.

Il vertice

Ieri mattina, nell’ufficio del dirigente comunale ai Lavori Pubblici Daniele Olla, si è tenuto un vertice tra il consulente tecnico d’ufficio Fausto Mistretta e il delegato di Abbanoa Gianluca Panduccio. Sul tavolo le modalità di prosecuzione degli ultimi accertamenti geognostici. I rilievi con videoispezioni avranno l’obiettivo di scoprire dove e come la falla si è generata. Il passo immediatamente successivo sarà procedere con gli scavi per effettuare le prove collaudo della rete idrica. L’ipotesi più accreditata è che l’origine del problema sia da imputare a una rottura del tubo dell’acqua potabile gestito da Abbanoa. Per quanto riguarda le acque bianche e le fogne, di proprietà del Comune, non sarebbero stati al momento rilevati particolari criticità. Il problema è uno solo: chi farà gli scavi? Abbanoa o il Comune? A questa domande cerca di dare risposte Mistretta, posto che uno dei due deve obbligatoriamente riparare la falla.

Su questo tema le attenzioni dei condomini e dei proprietari dei locali sono molto accese. La paura, seppur remota, è che possano venire imputate a loro, che però in questa vicenda sono vittime e spettatori marginali.

Oggi, alle 8,30, è in programma un nuovo sopralluogo con i periti di parte, Comune, Abbanoa e ctu.

La Sovrintendenza

Per procedere con gli scavi e arrivare alla tubazione gli operai dovranno usare i guanti bianchi. Le possibilità che vengano alla luce reperti archeologici non è improbabile. Per questo la Sovrintendenza, nonostante le croniche carenze di personale, tiene sotto controllo la vicenda. La settimana scorsa due archeologhe hanno coordinato con il ctu Mistretta le fasi dell’operazione. «Analizzeremo con attenzione gli interventi che ci saranno proposti», afferma la sovrintendente Monica Stocchino. «Il nostro dovere è tutelare il patrimonio archeologico e storico». La loro entrata in azione è prevista in particolari condizioni. «Saremo presenti solo se saranno toccati gli strati più profondi. È chiaro che – precisa la sovrintendente – gli ultimi livelli, che comprendono i sottoservizi, non sono di nostro interesse». Stocchino dichiara massima collaborazione per la veloce risoluzione del problema. «Attenderemo di conoscere quali sono le decisioni poi valuteremo rapidamente come comportarci».

Nelle case sgomberate

In tanti, da oltre un mese, non riescono a rientrare nelle loro proprietà. «Chi avesse ancora bisogno di recuperare propri beni può comunicare la sua esigenza, purché adeguatamente motivata e limitata a beni di prima necessità», spiegano al Comune, «scrivendo al Servizio Lavori Pubblici del Comune, protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it, entro domenica. Il Servizio avrà cura di concordare con i Vigili del fuoco e con i richiedenti la tempistica e le modalità per il recupero dei beni».

