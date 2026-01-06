Via delle Serre, arrivano i soldi per rifare l’asfalto malandato 

Buone notizie per gli automobilisti che transitano per via delle Serre a Quartucciu: l'asfalto nelle parti più usurate sarà rifatto. A breve è in programma un sopralluogo dei tecnici comunali per capire le priorità e poi verrà stilato il progetto. Questo intervento è possibile grazie a fondi (45.000 euro) avanzati da un precedente appalto per lavori pubblici. Nello specifico, facevano parte di una gara d'appalto per la manutenzione della viabilità del centro storico, finanziata con 300 mila euro dalla Regione e 75 mila dal Comune.

I lavori già completati includono i parcheggi in Traversa via Don Minzoni e di fronte al cimitero, il ripristino del manto stradale di via della Pace e i marciapiedi di via Cirenaica, via Borsellino e via Giarre.

«Durante quei lavori sono emersi imprevisti che hanno richiesto una variante di 50.000 euro. Grazie al ribasso d’asta, ne sono rimasti 45.000», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, che precisa come il progetto non riguardi il ponte, poiché attraversa diversi comuni (Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato). «Stiamo lavorando a un accordo con la Città Metropolitana per una gestione unica». (st. la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA