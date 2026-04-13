Via delle Ginestre, chiude il campo sportivo 

Controsoffitti degli spogliatoi in parte distrutti, disordine «e evidenti criticità sotto l’aspetto igienico-sanitario». Problemi emersi ieri durante un sopralluogo della commissione Sport del Comune di Selargius nell’impianto sportivo di via delle Ginestre, da ieri chiuso come disposto nell’ordinanza urgente firmata dal sindaco Gigi Concu. «Abbiamo investito risorse pubbliche per sistemare e riaprire l’impianto, e ora stanno distruggendo tutto», il commento del sindaco. «Il Comune è assente, non possiamo fare tutto noi», la risposta del Selargius calcio.

Sopralluogo

Il sopralluogo di ieri è inserito all’interno di un calendario di verifiche che la commissione Sport - guidata dal presidente Andrea Delpin - sta portando avanti da alcune settimane negli impianti sportivi comunali. Sinora nessun problema rilevato nelle palestre e nei campi presenti in città, a parte la tappa di ieri mattina che ha portato alla chiusura d’urgenza del campo di calcio di San Lussorio. I motivi sono riportati nell’ordinanza pubblicata nel primo pomeriggio: «La struttura presenta evidenti criticità sotto l’aspetto igienico-sanitario, nonché strutturale, in particolar modo negli spazi destinati a spogliatoio e bagni, tali da pregiudicarne il regolare utilizzo per lo svolgimento delle attività sportive». Da qui «la necessità di disporre, in via cautelativa, la chiusura immediata dell’impianto al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i fruitori».

Chiusura

Impianto off limits fino a data da destinarsi. «Abbiamo convocato per mercoledì mattina le società sportive che utilizzano la struttura sportiva, dovranno spiegarci cosa è successo e soprattutto sistemare tutto il prima possibile», dice il sindaco, titolare anche della delega Sport. «Abbiamo investito importanti risorse per riqualificare e riaprire quel campo, è inaccettabile che venga ridotto in queste condizioni».

Le società

Due le società sportive in concessione: il Selargius, e la Futura calcio che nell’ultimo periodo ha utilizzato raramente l’impianto di via delle Ginestre. «Il campo è stato consegnato con delle carenze», si difende Giorgio Salis, presidente del Selargius, «ci abbiamo messo mano noi visto che il Comune ci ha abbandonato. Da due mesi abbiamo deciso di non fare più niente come protesta, e questo è il risultato. Le divergenze si possono superare, l’amministrazione comunale però deve venirci incontro», chiude Salis «e supportarci come società sportiva».

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