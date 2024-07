Via delle Begonie, il Palazzetto avrà le tribune  

Non solo allenamenti e partite a porte chiuse, il Palazzetto di via delle Begonie presto ospiterà anche manifestazioni sportive davanti a una platea di spettatori. Il Comune di Selargius accelera l’iter e affida la progettazione a un professionista esterno, incaricato di pianificare gli interventi per adeguare l’impianto sportivo alla presenza del pubblico.

Un primo restyling è già stato fatto, completato pochi mesi fa per poi riaprire le porte alle società sportive, oltre che agli studenti che frequentano la scuola accanto: il basket del San Salvatore, la pallamano con la Handball Selargius e la Handball Karalis, e la pallavolo femminile della Polisportiva Selargius 85, che hanno ripreso con allenamenti e partite. “A seguito dei pareri trasmessi e della convocazione della Commissione di pubblico spettacolo, è necessario realizzare gli interventi di adeguamento della palestra”, viene spiegato nella determina con la quale si affida la progettazione e la direzione lavori a un ingegnere esterno. ( f.l.)

