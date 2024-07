Via delle Aie, tra corse d’auto e rifiuti 

Discariche abusive e auto in corsa: sono queste le piaghe denunciate da chi ogni giorno transita nel tratto conclusivo di via Delle Aie perché ci abita, per fare sport o per andare all’ecocentro comunale. La strada, da quando nel 1993 è stata inaugurata la Nuova casa di cura, è ormai una delle principali di Decimomannu. Da allora, negli anni, sono arrivate le grandi lottizzazioni e i centri commerciali, fattori che hanno contribuito a trasformare una zona periferica in una particolarmente trafficata.

Il degrado

Centinaia di atleti frequentano lo stadio comunale in cui si allenano le squadre di calcio e di atletica leggera. Il campo è dotato di due ingressi: uno nella parte frontale riservata ai parcheggi, l’altro nel lato destro. Per accedere dal secondo imbocco è necessario percorrere una stradina confinante con l’ecocentro comunale, lungo la quale pedoni, corridori e automobilisti sono costretti a fare spesso slalom tra i rifiuti abbandonati.

Le segnalazioni sono tante e se ne fa portavoce la cittadina Silvia Littera, 49 anni: «Capita spesso che vengano scaricati rifiuti di varie tipologie fuori dall’ecocentro. Qualche giorno fa è accaduto dinanzi ai contenitori degli indumenti, ma gli addetti sono intervenuti il giorno seguente per sistemare». Testimone del degrado è l’allenatore di atletica Daniele Lai, 44 anni: «Gli atleti che giungono in pista a piedi, in bicicletta o in auto devono spesso percorrere un tragitto pieno di rifiuti. È spiacevole, oltreché pericoloso».

Ma non solo. Nel lungo rettilineo le macchine sfrecciano a tutta velocità incuranti del pericolo e forti della presenza, a fine corsa, di uno sterrato che conduce alle campagne di Assemini.

Monitoraggio

Ci si chiede allora come sia possibile che proprio al fianco di un ecocentro regnino impuniti coloro che abbandonano i rifiuti e come sia accettabile che in una zona abitata e particolarmente frequentata non si prendano provvedimenti e si installino dissuasori di velocità. «Le telecamere – assicura la sindaca Monica Cadeddu – sono presenti all’isola ecologica. Quindi non è utile installarne altre. Stiamo attenti a tutte le discariche ma essendoci delle indagini e dei monitoraggi in corso per ora non è possibile rimuovere quei rifiuti. Lo faremo sicuramente appena possibile».

Per quanto riguarda le auto in corsa, invece? «Verrà probabilmente installato un attraversamento pedonale rialzato», annuncia la sindaca: «Stiamo facendo ancora delle valutazioni in merito legate al piano del traffico».

RIPRODUZIONE RISERVATA