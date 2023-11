Via Dell’Autonomia Regionale, erbacce nei marciapiedi  

Dopo la pavimentazione che sprofonda, riecco le erbacce. Non c’è pace per via Dell’Autonomia Regionale sarda, strada di recente messa in sicurezza con rotatorie, piste ciclabili e pedonali, ma dove al posto di quello che doveva essere il verde di abbellimento ci sono sterpaglie che crescono altissime ed erba secca che sembra implorare l’arrivo di un po’ di pioggia. La questione è stata segnalata dai residenti della zona e dagli automobilisti di passaggio.

E il Comune annuncia soluzioni a breve termine.«Nelle prossime settimane», assicurano, «sarà la ditta che si occupa della gestione del verde pubblico a provvedere agli sfalci». Perché finora la competenza, così come nelle aiuole del Poetto, è dell’impresa che ha portato avanti i lavori e che ha dovuto provvedere anche al ripristino dell’asfalto sprofondato sia in prossimità delle rotatorie sia nella pista pedonale e ciclabile dove si sono formate delle crepe. Di recente un’auto aveva finito la sua corsa dentro il rondò all’incrocio con via San Martino danneggiando il manto erboso e distruggendo l’impianto. Risultato? Una grande perdita idrica che aveva per giorni allagato la strada e erbacce ovunque per via della mancanza di irrigazione.

