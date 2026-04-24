Via dell’Argine, il boom del parco Magico 

Il cancello di ingresso si apre ogni cinque minuti, quando è pomeriggio inoltrato e in cielo svetta il sole. A entrare è quasi sempre un genitore con figli al seguito: giusto il tempo di levare la giacca e corre a divertirsi. Una routine che si ripete ogni giorno, al Parco Magico di via dell’Argine, che in pochi anni – è stato inaugurato nel 2018 – è diventato una gettonatissima meta per le famiglie monserratine.

Lo spazio

La mattina lo spazio è tranquillo, mentre la sera si riempie di biciclette, monopattini e bambini che passano da un gioco all’altro. «Qui si sta bene e per chi ha figli è l’ideale. Trovano gli amichetti o comunque ci mettono poco a fare amicizia e giocare con gli altri», spiega Nicola Urru. Massimo e Luisa si alzano a turno dalla panchina, per controllare che dentro il grande scivolo al centro del parco sia tutto a posto: «Un po’ di attenzione ci vuole sempre, ma in generale i giochi sono sicuri e a nostro figlio piace molto venire qui». I frequentatori arrivano anche dai centri vicini, come Pirri e Selargius. «È motivo di orgoglio constatare che il parco sia diventato un punto di riferimento non solo per la nostra comunità, ma anche per tantissime famiglie dell’hinterland», sostiene l’assessore al Verde Saverio De Roma. «Vederlo così vivo è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato per la messa in sicurezza di tutte le aree, curando la manutenzione delle pavimentazioni antitrauma e intensificando l’illuminazione. A breve renderemo lo spazio ancora più accogliente, con l’installazione di un gioco innovativo».

I problemi

Non mancano comunque i problemi, vedasi una zona transennata e gruppi di ragazzi che «non sempre si comportano bene: non lasciano salire i bambini più piccoli nei giochi e dicono un po’ troppe parolacce», racconta Elisa Concas. Ma soprattutto, e questa a detta dei frequentatori è la pecca maggiore, il chiosco del parco è chiuso dalla scorsa estate. «Era comodissimo, sia per sedersi a bere qualcosa mentre i bambini giocano che per andare in bagno», raccontano in tanti. «Gli uffici comunali sono al lavoro per la predisposizione del bando di gestione del chiosco», assicura comunque l’assessore. «L’appalto partirà entro pochi mesi, garantendo così un servizio ristoro e una maggiore sorveglianza».

Divieto

Sembra funzionare, invece, il divieto di fumo istituito l’anno scorso: la maggior parte delle cicche viene lasciata nelle due aree fumatori all’esterno dei cancelli. Un pensiero in meno per genitori e babysitter che, quando arriva sera, cominciano a richiamare i piccoli: è tempo di rientrare a casa.

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