Via dell’Agricoltura, ok alla bonifica della discarica 

La montagna di rifiuti da via dell’Agricoltura sparirà. «Lunedì mattina sono iniziate le operazioni di bonifica di un'altra discarica accumulatasi nel tempo ed ereditata dalla nostra amministrazione», spiega l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi. «Si tratta di via dell'Agricoltura, una strada con una viabilità in parte interrotta ove si è generata nel corso del tempo una situazione di grave degrado. Il nostro Comune appena verificata l'entità del problema ha immediatamente provveduto a ripulire le aree di nostra competenza e ad invitare gli altri enti a pulire», aggiunge.

Da tempo in via dell’Agricoltura si era creata una situazione fuori controllo. Cumuli di rifiuti al bordo della strada, scarsa illuminazione e un pericolo costante per le tante attività che operano nella via: la zona era una vera e propria discarica a cielo aperto. «Recentemente grazie a una sinergia positiva instaurata col nuovo amministratore unico di Arst siamo riusciti a farli intervenire», spiega ancora l’assessora Giua Marassi. «A seguito di gara per un importo di circa 25.000 euro, hanno iniziato le operazioni di bonifica che dureranno per diversi giorni. Successivamente le aree limitrofe verranno bonificate dalla Città metropolitana in collaborazione col nostro Servizio. Posizioneremo anche telecamere di sorveglianza fintantoché con la proposta modifica della viabilità non si eliminerà l'isolamento dell'area. Siamo molto felici di queste azioni sinergiche con altri enti», conclude l’assessora, «attraverso le quali stiamo, piano piano, ripulendo il territorio e confidiamo nel rispetto della legalità e dell'ambiente da parte di tutti». ( ma. mad. )

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