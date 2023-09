Via della Seta, Tajani si sfila ma non strappa con Pechino 

PECHINO. Con la Cina si apre «una nuova stagione di cooperazione rafforzata», «molto più importante della Via della Seta». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al secondo giorno della sua delicata missione, mette in chiaro la strategia italiana di fronte alla sempre più probabile uscita dalla Belt and Road Initiative: spingere sul partenariato strategico firmato nel 2004. I passi sono concreti: «Prima della fine dell’anno sarà qui in Cina il ministro della Ricerca Anna Maria Bernini, nelle prossime settimane il ministro del Turismo Santanché. Poi naturalmente ci sarà il presidente del Consiglio» Meloni, attesa in autunno. E per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, «il prossimo anno verrà in Cina il presidente Mattarella, a suggellare questa forte amicizia e collaborazione su temi concreti». Quello di Tajani con l’omologo cinese Wang Yi è stato un colloquio di oltre un’ora e mezza e improntato alla cordialità, nonostante il nodo della Via della Seta. Su questo tema Tajani ha esposto «le valutazioni del governo italiano. Dovremo ascoltare il Parlamento per decidere», ma in ogni caso il clima con Wang «è stato molto positivo».

Anche Wang ha parlato di «buon sviluppo delle relazioni» tra i Paesi, a suo dire merito anche della Belt and Road. Se per Tajani l’adesione italiana al mega progetto di infrastrutture non aveva dato gli esiti sperati, per Wang la collaborazione nell’ambito della nuova Via della Seta è stata invece «ricca di risultati» e «una pagina di cooperazione piuttosto brillante». Ora da Pechino l’auspicio è che «la parte italiana possa creare un ambiente di business equo, trasparente, aperto e non discriminatorio verso le imprese cinesi». La disponibilità agli investimenti cinesi c’è e «non mi pare che la Cina sia mai stata discriminata», ha risposto Tajani, ricordando che «quando è stata utilizzata la formula del Golden Power la Cina è stata toccata pochissime volte e sempre con grande rispetto e marginalità».

