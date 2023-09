Via della Seta, Meloni trova l’uscita 

Il «faro» dei rapporti fra Roma e Pechino è il Partenariato strategico globale del 2004. Giorgia Meloni guarda oltre la Via della Seta e, dopo l’incontro con il premier cinese Li Qiang a margine del G20, sembra delinearsi la strada per un’uscita soft dell’Italia dall’accordo infrastrutturale-commerciale siglato dal governo Conte nel 2018: un comune impegno a rilanciare il rapporto e mantenerlo nei canali della solida amicizia.

Temi caldi

Era l’appuntamento più delicato dei tre giorni a New Delhi, da dove Meloni ha offerto aiuto al Marocco colpito dal sisma e ha criticato apertamente la Russia, «l’aggressione» all’Ucraina e l’uso delle forniture energetiche «come arma di ricatto». Il premier cinese - che in India ha fatto le veci del grande assente, il presidente Xi Jinping - avrebbe provato a evidenziare i vantaggi portati dalla Via della Seta all’Italia, ma è chiaro che Roma non intende rinnovare l’accordo. Si profila l’uscita soft già prospettata ai cinesi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: un’exit strategy senza polemiche, col massimo rispetto della leadership cinese e di Xi, che a ottobre celebrerà il decennale dell’iniziativa strategica. In parallelo sarà rilanciato il partenariato strategico - avviato dall’allora premier Berlusconi - che compirà vent’anni a maggio. Nel 2024 è prevista la visita in Cina di Sergio Mattarella (quella di Meloni non è ancora in calendario) e ci sono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, a gennaio.

Evitare ritorsioni

Nella nota post bilaterale, Palazzo Chigi ricorda «la storia millenaria» dei due Paesi che condividono il partenariato, «che costituirà il faro per l’avanzamento dell’amicizia e della collaborazione tra le due Nazioni in ogni settore di comune interesse». Se è fondamentale evitare ritorsioni economiche, va mantenuto il dialogo politico con una potenza mondiale protagonista in aree come Medio Oriente e Africa. Una relazione sana e stabile «è in linea con gli interessi comuni di entrambi i Paesi ed è necessaria per un migliore sviluppo di entrambi», ha detto Li Qiang a Meloni, ribadendo l’auspicio «che l’Italia fornisca un ambiente imprenditoriale equo, giusto e non discriminatorio affinché le aziende cinesi possano investire e svilupparsi in Italia. La Cina continuerà ad espandere l’accesso al mercato per creare maggiori opportunità per i prodotti di qualità di entrare nel mercato».

