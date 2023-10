Via della Resistenza, ecco i nuovi cestini 

Le segnalazioni erano tante; in via della Resistenza un tappeto di escrementi di cani accoglieva i passanti e l’unico cestino era stato distrutto. «Rimedieremo presto», aveva detto l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni. In questi giorni sono arrivati due nuovi cestini. Il primo è diviso in quattro sezioni e accoglie vetro, plastica, carta e indifferenziato. Il secondo invece è per i sacchetti con le deiezioni dei cani. «Verificheremo la possibilità di installare cestini anche in altre zone», ha concluso Meloni.

