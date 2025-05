Via della Resistenza, attraversare la strada è pericoloso 

Quei nastri colorati sui lampioni sono ancora lì, davanti alle strisce pedonali in via della Resistenza, dove si trova la scuola elementare Anna Frank. Erano stati messi lo scorso dicembre per chiedere sicurezza dopo la tragica morte di Beatrice Loi, investita davanti al liceo Alberti di Cagliari. E tuttora, al contrario di altre strade dove ci sono scuole, questa non viene chiusa al traffico quando passano i bambini, ed è senza le strisce rialzate. E non è l’unico caso.

«La campagna dei nastri è stata un successo», spiega Pino Aquila, Portavoce del coordinamento dei presidenti di consigli d'istituto e autore dell’iniziativa, «ci sono tante idee per migliorare la sicurezza. Oltre alle strisce rialzate può essere utile la presenza degli ausiliari al traffico. Oppure una zona a traffico limitato negli orari di uscita e entrata a scuola». I genitori intanto non stanno tranquilli: «All'ora d’ingresso le auto sono sempre di corsa», confida Federica Deidda. «Inoltre spesso dobbiamo camminare nella carreggiata, perché i marciapiedi sono sporchi e ingombri dei rami degli alberi», aggiunge Alessandra Pani. «Col senso unico in via della Resistenza la situazione è migliorata, valuteremo il divieto di transito negli orari di ingresso e uscita, più complicato è per via Ottaviano Augusto vista la mancanza di viabilità alternative», spiega il vicesindaco e assessore al traffico Massimiliano Bullita.

