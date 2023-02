Via della Pace, cantiere a rilento e pericoli 

A denunciare una situazione che ogni giorno peggiora sono i residenti di via Della Pace e delle viuzze limitrofe, ma anche i titolari delle attività di via Don Minzoni, che, preoccupai per la loro incolumità, chiedono più controlli.

I lavori di messa in sicurezza di quell’area non sono ancora stati ultimati, i controlli da parte delle forze dell’ordine sembra siano sporadici e così, auto, moto e motorini corrono a velocità folle rischiando continuamente incidenti. Tre i gatti investiti solo nell’ultimo mese e abbandonati in mezzo alla carreggiata e pedoni che, prima di riuscire ad attraversare in sicurezza, devono fare gli scongiuri. Come se non bastasse il cantiere è continuamente preso di mira da vandali che spostano i segnali e abbattono le transenne per scorrazzare con le bici e il motorino all’interno.

Via della Pace e via Don Minzoni come autostrade: auto veloci e incuranti del cartello che segnala il limite dei trenta chilometri orari, sfrecciano verso la rotatoria infrangendo il codice della strada.

Cantiere e vandali

Le proteste

«Hanno messo un solo dissuasore, talmente basso, che non serve a niente. Le auto corrono e ci passano sopra come se non esistesse», attacca Lia Siriu residente in vico Della Pace, «è pericoloso, perché lo si capisca deve scapparci il morto? Se poi proviamo a lamentarci con gli automobilisti ci prendiamo pure gli insulti. Intanto servirebbe uno specchio per permetterci di uscire in sicurezza dalla nostra via e poi un dissuasore, funzionante, all’inizio di via Della Pace così magari capiscono che non devono correre».

I marciapiedi realizzati di recente hanno le strisciate nere delle gomme. E le auto, incuranti del doppio senso di marcia, effettuano sorpassi azzardati. Per non parlare del limite dei trenta chilometri orari: totalmente ignorato. In fondo alla via poi, nella rotatoria di via Don Minzoni, auto e moto continuano a entrare contromano rischiando di scontrarsi.

Troppi pericoli

«Qualche giorno fa, mentre passeggiavo con i miei cani, un’auto poco dopo la curva è salita, a causa dell’alta velocità, sul marciapiede e mi ha quasi presa. Attraversare a piedi è diventato un rischio, io stessa ho raccolto i gatti investiti, qui si rischia la tragedia. Servono più controlli, abbiamo paura di muoverci», si sfoga Daniela Laconi, residente in via Della Pace.

Non va meglio in via Don Minzoni, dove Willy Congiu, gommista, racconta di assistere ogni giorno a scene da autodromo: «Bisognerebbe mettere una bandierina a scacchi all’inizio della via e una alla fine: i lavori dovrebbero rallentare la corsa delle auto, invece, qui la situazione è peggiorata, corrono come dei matti impassibili davanti a chi attraversa sulle strisce o alle auto che escono dall’officina».

Gli fa eco Samuele Camba, autocarrozziere: «Serve prima di tutto una presa di coscienza degli automobilisti, ma serve anche un dissuasore per limitare la velocità: correvano prima, ora che c’è la rotatoria è anche peggio».

