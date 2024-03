Via del Porto, addio buche Iniziati i lavori  

Incubo finito lungo la strada Provinciale 97, che collega via del Porto con lo svincolo per Arborea. Dopo mesi di disagi e una sfilza di denunce per danni alle auto, ecco finalmente l’asfalto fresco a ricoprire le profonde voragini. Il settore Viabilità della Provincia ha mantenuto l’impegno e nei giorni scorsi gli operai hanno avviato l’intervento, a partire dall’incrocio con la strada Provinciale 49 fino ai binari ferroviari. Una bitumatura “in tratti saltuari”, nei punti più critici, ma comunque sufficiente a far tirare un sospiro di sollievo ai tanti automobilisti che quotidianamente erano costretti a pericolosissimi slalom per evitare di finire in una delle tante buche. Nelle scorse settimane, complice il maltempo, la situazione aveva raggiunto livelli allarmanti. I fossi, ricoperti dall’acqua piovana, erano diventati vere e proprie trappole per decine di vetture che, nel migliore dei casi, finivano dal gommista con la ruota squarciata, in quelli più gravi con danni alle sospensioni e agli ammortizzatori. In pochi giorni ai carabinieri erano arrivate numerose segnalazioni, mentre appelli alla Provincia erano stati lanciati sia dal Comune di Santa Giusta che dal Consorzio industriale. La strada Provinciale 97, oltre a collegare il bivio della cittadina lagunare con quello di Arborea, è molto trafficata da mezzi pesanti che effettuano consegne da e per le aziende insediate nell’agglomerato industriale. ( m.g. )

