Via del Minatore cambia aspetto 

Inizieranno martedì 8 ottobre i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria che interesseranno via del Minatore, una delle arterie principali all’ingresso della città, su cui si affacciano tantissime attività commerciali. L’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu ha spiegato il perché di questo intervento: «La via si trova in uno stato di degrado insostenibile, con diversi autisti che si lamentano per i danni subiti dalle loro autovetture, in particolare gli pneumatici. I lavori sono quindi improcrastinabili».

I lavori

L’assessore, supportato dal dirigente Mario Mammarella e dal responsabile dell’ufficio lavori pubblici Claudio Mei, ha illustrato gli interventi: «I primi giorni serviranno per potare i pini che si affacciano sulla pista ciclabile nel tratto che va da via Castelsardo alla rotonda con via ospedale. Dal 14 settembre quel tratto di strada verrà chiuso per cinque settimane per consentire la riqualificazione della pista ciclabile e del vicino marciapiede e il rifacimento del manto stradale. Il traffico in quel periodo sarà deviato nelle vie vicine cercando di ridurre al minimo le criticità e non appesantire le altre arterie». I lavori, non riguardano però solo quel tratto di via: «Una volta terminata la riqualificazione di quella parte e dopo la riapertura al traffico - prosegue Mureddu- i lavori si sposteranno nel tratto che va da via Castelsardo sino alla rotonda in prossimità della vecchia stazione, dove verrà sistemato il manto stradale».

I finanziamenti

L’ammontare complessivo dell’operazione è di circa 630 mila euro. Ma quanto previsto in via del Minatore, i cui lavori dovrebbero concludersi prima della fine dell’anno, non è l’unico intervento in programma. L’esponente di Carbonia Avanti ha ricordato che «di 2 milioni e 500 mila euro di cui l’amministrazione può usufruire, 1 milione e 350 mila euro sono immediatamente disponibili». I restanti 720 mila euro hanno già una destinazione: «Con 200 mila euro, provenienti dalla provincia, interverremo per la messa in sicurezza della strada di Barega». L’assessore in conclusione non si è voluto esentare da una riflessione di natura più politica: «Nell’ultimo periodo sono stati asfaltati complessivamente cinque chilometri di strade e questo processo non si è ancora concluso. Sarà nostro compito proseguire con le risorse già a bilancio e con quelle che continueremo a cercare di intercettare attraverso i vari bandi a disposizione.