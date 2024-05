Via del Lentisco, la discarica cresce ancora  

Altro che raccolta differenziata, tra le vie Sanna e Duca di Genova, al confine tra Pirri e Monserrato, strade e piazze si sono trasformate nel regno del degrado. Lo sport preferito sembra essere diventato il lancio del sacco e l’inciviltà non ha risparmiato neanche i giardinetti di fronte a via Picasso, dove i camminamenti che attraversano l’agrumeto sono ostruiti da buste ricolme di scarti domestici e rifiuti ingombranti. Tuttavia il caso più eclatante è quello di via del Lentisco angolo via delle Spighe (nella foto), dove si è formata una gigantesca pattumiera a cielo aperto.

Il tanfo è insopportabile, lo scenario desolante. I residenti sono costretti a convivere con topi e blatte, eppure il sentimento prevalente non è di rabbia bensì di rassegnazione.

