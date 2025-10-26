«Via dei Pisani, trappola per pedoni» 

Una via stretta, senza marciapiedi, percorsa ogni giorno da centinaia di auto, pullman di linea e camion che trasportano le merci per le attività commerciali. Una situazione ad alto rischio per chi la percorre a piedi, costretto a camminare rasente al muro per paura di essere travolto dalle macchine che passano a velocità sostenuta. Succede a Dolianova nella centralissima via dei Pisani.

Il comitato

«Abbiamo segnalato la situazione a più riprese con esposti e petizioni – afferma la portavoce del comitato dei residenti Claudia Castorina – nessuno finora ci ha risposto. Non sappiamo più cosa fare». Nei giorni scorsi una delegazione del comitato ha reiterato una richiesta di incontro al sindaco: «Questa situazione non può andare avanti – affermano i residenti – questa via è una trappola potenzialmente mortale. Ne vediamo di tutti i colori. In passato alcune auto sono andate a sbattere contro il muro dopo la prima curva. È stato anche divelto un palo della luce. Chi rischia più di tutti, però, sono le persone per l’assenza di una protezione verticale che separi la carreggiata dal passaggio pedonale. Per non parlare della scarsa illuminazione della via». I residenti chiedono l’installazione di un dosso all’inizio della strada subito dopo l’intersezione con corso Repubblica: «Questo consentirebbe di limitare notevolmente la velocità delle auto come avveniva qualche anno fa. Poi però il dissuasore è stato rimosso e sistemato più avanti in un punto inutile. Un'altra possibile soluzione è l’attivazione di un autovelox».

Le proposte

La situazione è da tempo all’attenzione della polizia locale: «Conosciamo il problema – afferma il comandante Giuseppe Mulas – purtroppo via dei Pisani è un passaggio obbligato per chi attraversa Dolianova, non esistono alternative se non una circonvallazione ma per realizzarla servono risorse e tempi lunghi. Stiamo comunque lavorando per trovare una soluzione». In passato si è intervenuti per risolvere alcune problematiche con lo spostamento di un palo della luce e l’installazione di una nuova segnaletica in vico dei Pisani: «Abbiamo mandato una proposta al Comune che deve essere valutata – prosegue Mulas – il posizionamento di un dosso non è però possibile. Quella via è un percorso preferenziale per i mezzi di soccorso (ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco) che non devono trovare ostacoli». Si ragiona invece su un percorso pedonale rialzato ma, anche in questo caso, visti gli spazi angusti c’è bisogno di un’attenta valutazione da parte dei tecnici.

