Via dei Partigiani arcobaleno, il caso in Consiglio 

Dopo le polemiche sui social, la nuova strada scolastica di via dei Partigiani a Pirri accende lo scontro in Consiglio comunale. Pierluigi Mannino (capogruppo di FdI), insieme ad altri nove consiglieri di minoranza, presenta un’interrogazione e punta il dito contro due aspetti dell’intervento: i colori e i disegni realizzati sull’asfalto, considerati potenzialmente problematici per i bambini con autismo, e il linguaggio utilizzato dall’amministrazione (compaiono le espressioni “tutt_” e “benvenut_”) per annunciare l’inaugurazione, all’inizio della settimana.

La contestazione principale riguarda, però, la strada. Nell’interrogazione vengono messi sotto accusa i colori fucsia, giallo, blu elettrico e verde e il disegno a onde che attraversa la carreggiata. Secondo i firmatari, «l’effetto visivo potrebbe provocare sovraccarico sensoriale e disorientamento nei bambini con autismo, ADHD e altri disturbi del neurosviluppo», spiega Mannino. Da qui, la richiesta all’amministrazione «se sia stata effettuata una valutazione dell’accessibilità sensoriale e cognitiva e se siano stati coinvolti il Garante della Disabilità, la Neuropsichiatria infantile della Asl e le associazioni delle famiglie». il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Bacaredda chiede inoltre di «verificare i possibili rischi per i bambini con epilessia fotosensibile e ipersensibilità visiva». La richiesta finale è di «sospendere eventuali interventi analoghi nelle altre scuole e acquisire pareri specialistici», mentre per via dei Partigiani, i consiglieri propongono invece «una correzione del progetto con colori più tenui, opachi e a basso contrasto e una segnaletica a terra lineare e facilmente leggibile».

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