Via dei Narcisi trasformata in discarica 

Il nome potrebbe far pensare a una strada pulita e piena di fiori, invece via Dei Narcisi, traversa di via Dell’Autonomia regionale sarda, è una discarica a cielo aperto. Decine di buste di indifferenziato sono abbandonate a bordo strada, ricettacolo di topi e parassiti. È molto probabile che siano state lanciate dalle auto in corsa, in transito nella zona, fenomeno purtroppo molto frequente nel periodo estivo quando di ritorno dalle spiagge molti incivili gettano i sacchetti con dentro i resti di pranzi improvvisati in riva al mare direttamente dal finestrino.

Se infatti si percorre la litoranea, via Leonardo da Vinci da Margine Rosso e poi su verso Geremeas in cunetta ci sono buste quasi ovunque e lo stesso capita anche dall’altra parte nella zona del Simbirizzi con le auto di ritorno dalle spiagge che passano per la 125.

E pensare che andava pure peggio. L’arrivo delle fototrappole, ha infatti migliorato la situazione, permettendo agli agenti della Polizia locale unitamente agli ispettori ambientali, di immortalare e cogliere sul fatto chi è stato sorpreso a gettare rifiuti deturpando l’ambiente. I dispositivi che scattano la foto quando evidenziano un movimento, vengono di volta in volta sistemati nelle zone più critiche.

