Via dei Lillà, le transenne compiono un anno 

Le transenne che delimitano l’asfalto dissestato sono lì praticamente da un anno. Succede in via dei Lillà, a Selargius, dove chi abita nelle vicinanze - ma anche gli automobilisti - da tempo chiedono un intervento urgente che metta in sicurezza la strada.

«Grave e inaccettabile», dice il consigliere Riccardo Cioni, «non si possono lasciare delle transenne per strada un anno intero. Capisco che ci possono essere dei guasti e di conseguenza delle riparazioni da fare, ma una volta finiti i lavori di ripristino l’asfalto deve essere sistemato e le barriere eliminate. I residenti giustamente si lamentano, anche perché si creano disagi alla viabilità oltre al problema del decoro urbano», sottolinea l’esponente della minoranza in Consiglio comunale che chiede a sindaco e Giunta di farsi «portavoce di questi disagi denunciati dagli abitanti della zona, e pretendano un intervento tempestivo di Abbanoa affinché quel tratto di strada venga messo in sicurezza».

