Via dei Genovesi, via ai lavori (finalmente) 

Un nuovo manto di asfalto, marciapiedi, impianti di illuminazione e la messa in sicurezza della fermata del pullman: grazie a un finanziamento da 700mila euro ottenuto dalla Città metropolitana, il Comune di Capoterra sistemerà una volta per tutte via Dei Genovesi, crocevia per Poggio dei Pini, la Cooperativa Cento e Rio San Girolamo. Con l’arrivo di importanti risorse, fondi previsti dal Piano strategico per la rigenerazione urbana della Città metropolitana, il progetto di mettere in sicurezza la viabilità che costeggia l’arteria sulcitana potrà essere finalmente completato.

L’intervento

Il sindaco, Beniamino Garau, dopo l’incontro avuto con la Città metropolitana – al quale hanno partecipato anche i consiglieri metropolitani Franco Magi e Gigi Frau – annuncia l’arrivo dell’importante contributo: «Grazie a questo finanziamento, che va ad aggiungersi agli oltre 200mila euro utilizzati per la progettazione di questo importante intervento, avremo la possibilità di dare risposte al problema della sicurezza di quella zona sollevato dai cittadini. Via Dei Genovesi ha un’importanza strategica perché – oltre a permettere di raggiungere la zona di Pauliara e la Coop Cento – non appena termineranno i lavori nella zona di Su Loi, consentirà di congiungere quella zona con la Strada statale 195. I lavori verranno appaltati prima della fine dell’anno, in modo da iniziare agli inizi del 2026». Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come, attraverso i lavori di messa in sicurezza, si potranno completare anche gli interventi sulla strada di Planu e mesu realizzati dall’Anas: «È rimasto solo un piccolo tratto non asfaltato, grazie a questo progetto saremo in grado di intervenire anche lì. Mettere in sicurezza via Dei Genovesi è una delle richieste principali dei residenti di quella zona, che attendono soprattutto l’illuminazione pubblica e i marciapiedi: permettere ai cittadini di aspettare o scendere dai bus in tutta sicurezza è uno degli aspetti che ci preme maggiormente risolvere».

L’alluvione

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, spiega come la battaglia per mettere in sicurezza la viabilità di via Dei Genovesi parta da lontano: «Quella strada ha dimostrato tutta la propria utilità in occasione dell’alluvione del 2008, quando i mezzi di soccorso – impossibilitati a utilizzare il percorso principale – se ne sono serviti per giorni. Pedoni, ciclisti, studenti che attendono il passaggio dell’autobus: rendere sicura una volta per tutte quella strada permetterà di garantire a tutte le famiglie della zona di spostarsi senza alcuna preoccupazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA