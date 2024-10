Via dei Genovesi “libera” dopo 15 anni, festa dei residenti 

Gli abitanti di Castello non ci credevano più. Perché lì, in via Dei Genovesi, le transenne sistemate dopo il crollo di pezzo del costone roccioso che si affaccia fino a via Fiume, c’erano dal 2009. Da quindici anni, infatti, i residenti erano ingabbiati e quasi tagliati fuori dalla viabilità: da via dei Genovesi, infatti, si poteva entrare in Castello ma non si poteva uscire, per via dell’unica corsia della carreggiata rimasta libera. Ieri la svolta: il Comune, nell’ambito di un “intervento di somma urgenza”, deciso nelle scorse settimane per la messa in sicurezza delle mura storiche in città, è intervenuto anche in via dei Genovesi (e nel parcheggio di via Cammino Nuovo), risolvendo un problema che andava avanti da anni. «L’obiettivo», dice l’assessore alla infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis, «è restituire alla città un patrimonio identitario di grande valore, finalmente liberato dalle transenne che ne oscuravano la bellezza. Ripristinare decoro e sicurezza alle nostre mura storiche non è solo un dovere, ma un atto d’amore verso la città».

Fanno festa, naturalmente i residenti di Castello che per oggi alle 19, alla fermata del Ctm all’incrocio tra via Dei Genovesi, via Fiume e via Porcell, organizzano un brindisi a base di bollicine. Sono invitati tutti gli abitanti di Castello e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. «È un segnale importante», spiega Carmen Sulis, rappresentante del comitato di residenti Casteddu de Susu. «Se poi si considera che il Comune ha liberato anche la parte di via Cammino Nuovo, dove ci sono i parcheggi», anche lì transenne da una decina d’anni, «sembrava davvero una cosa irrealizzabile». Purtroppo, però, per Castello e i suoi abitanti, per una buona notizia ce n’è sempre una meno buona: ieri è stata transennata via Martini e piazza Palazzo. «Delle transenne forse non ci libereremo mai davvero», spiegano i residenti. «Comunque quello che ha fatto il Comune è un atto importante che apprezziamo molto«, aggiungono. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA