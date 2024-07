Via dei Gelsi è stretta e trafficata, i residenti chiedono soluzioni 

Da via dei Gelsi, a Villacidro si leva un grido d'allarme sui pericoli della viabilità. Alcuni cittadini segnalano la minaccia costituita dal tratto della via che si restringe, in corrispondenza di via Ischixedda e di via Ortu: una strettoia interessata via via nel tempo da un sempre maggiore carico di traffico e divenuta di fatto il passaggio preferenziale per l'accesso alla Provinciale 60, che da Villacidro conduce a Samassi.

Per il collo di bottiglia di via dei Gelsi i residenti propongono anche possibili rimedi. Tra questi la richiesta di istituire un senso unico di marcia sulla via, ipotesi tuttavia poco percorribile in quanto arrecherebbe disagio a un numero di persone superiore rispetto a quello degli abitanti dei pressi della strettoia, oppure, in subordine, la posa di dissuasori di velocità, per ridurre la pericolosità dei veicoli che attualmente sfrecciano in quel tratto.

Sulla criticità di via dei Gelsi e altri problemi legati alla viabilità c'è stata anche un’interrogazione del consigliere Marco Deidda all'ultimo Consiglio comunale, in risposta alla quale il sindaco Sollai ha annunciato: «Abbiamo un intervento finanziato che prevede sistemi per moderare la velocità: sarà attuato non appena appalteremo il nuovo progetto di sicurezza stradale nel centro urbano». (ma. ca.)

RIPRODUZIONE RISERVATA