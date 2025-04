Via dei Falconi, una trappola per i pedoni 

Da un censimento senza rilievo statistico (a occhio) sono almeno duecento tra avvallamenti e buche (piccole e grandi). Una vera trappola per i pedoni. Sui marciapiedi di via dei Falconi, il transito dei pedoni è una roulette russa. «Da tempo l’amministrazione non effettua su quei marciapiedi interventi di manutenzione», dicono Nando Secchi e Alessandra Zedda (Lega-Anima di Sardegna). «I lavori eseguiti, per gli stalli per le persone con disabilità, sul lato destro, non vanno in continuità con i marciapiedi che presentano avvallamenti pericolosi, in particolare per le persone con disabilità, anziani e bambini su passeggini». Per questo motivo, «non è più rinviabile un intervento che possa offrire soluzioni per garantire la sicurezza delle persone ed evitare che possano verificarsi incidenti o infortuni». L’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis, rispondendo in Aula all’interrogazione del consigliere Secchi, «pur concordando sull’urgenza dei lavori ha dichiarato che i fondi destinati a questi interventi sono esauriti ma che non appena verranno rimpinguati si valuteranno questa ed altre urgenze in città. Al contempo avvierà i contatti con i privati per cercare di risolvere la questione del muro di cinta pericolante».

RIPRODUZIONE RISERVATA