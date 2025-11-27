VaiOnline
Amsicora.
28 novembre 2025 alle 00:23

Via dei Conversi, i ciclisti: «Dov’è il collegamento con via Fleming?» 

Il rifacimento dell'asfalto in via dei Conversi è terminato da poco. Lo stradone sembra come nuovo. C'è qualcosa che però ha fatto storcere il naso ai ciclisti. Fiab, una delle associazioni che li rappresenta, aspetta infatti la realizzazione del collegamento della ciclabile con via Fleming.

«È la chiara dimostrazione della visione dell'amministrazione comunale sulla ciclabilità, cioè il nulla», è il commento di Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari «Ormai il sistema mobilità cittadino, in mano a nessuno, è allo sbando». Ne sono seguiti commenti altrettanto infuriati da parte di altri ciclisti. «La mobilità ciclistica viene solo qualche volta citata, ma operativamente è totalmente scomparsa. Senza servizi e segnaletica, Cagliari più che avanti, torna indietro», aggiunge Scanu. L'amministrazione comunale, però, ribadisce che il tratto mancante non è stato ignorato e che quindi quell’asfalto nuovo non significa la messa in soffitta del progetto di ricongiungimento del percorso. «Stiamo valutando la migliore connessione tra via dei Conversi e via Fleming», afferma l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. Ieri mattina il dirigente dell’ufficio Mobilità, Pierparolo Piastra, era sul posto per un sopralluogo.

