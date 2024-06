Via dei Cicloni, tappate le buche stradali 

Proteste e segnalazioni si susseguivano da mesi. In via dei Cicloni, lottizzazione del litorale abitata tutto l’anno, i residenti non riuscivano neppure più a uscire di casa. Le voragini sulla strada infatti impedivano il passaggio non solo alle auto ma anche ai pedoni che rischiavano di cadere. Un problema soprattutto per i disabili.

Nei giorni scorsi su input dell’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale sono stati fatti i rattoppi e l’asfalto ha colmato tutta la parte disseminata di buche.

E intanto ieri è stato effettuato un sopralluogo anche in via Cavour dove ci sono buche profonde, ricordo di lavori per la fibra ottica, che non erano mai stati ripristinati. Si sta cercando di rintracciare le ditte per capire come procedere.Certo è che la situazione sta diventando sempre più critica e ormai non si riesce quasi più a passare. Tanto più che non si vede più nemmeno la segnaletica, in particolare il segnale di stop.

Discorso diverso invece per piazza Marcora, all’incrocio con via Turati, dove si sta cercando di stabilire se la buca che taglia da parte a parte, la strada sia da imputare a lavori di qualche ditta esterna o meno. Sta di fatto che anche qui, dove sostano le auto dei pazienti diretti al poliambulatorio Asl e dove transitano tantissimi disabili, il passaggio è quasi impossibile.

