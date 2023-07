Via degli Ulivi, slalom per evitare la buca 

Le buche nelle strade rappresentano un problema per tanti cittadini, che spesso segnalano le criticità e il pericolo, ma le amministrazioni comunali faticano a rispondere. Anche a Quartucciu la musica non cambia: una crepa in mezzo alla strada denunciata circa dieci giorni fa all’incrocio tra via degli Ulivi e via Monte Spada, dove viene indirizzato il traffico proveniente da via Mandas non è stata ancora riparata, ma isolata e le auto sono costrette a fare lo slalom per attraversare la via.

Una vecchia piaga che, con le piogge dell’ultimo periodo, si è aggravata ed estesa a più parti della città. Infatti, buche al centro della carreggiata si trovano anche via Tabarca e in via Ortobene. Senza dimenticare gli avvallamenti in via Nazionale, la principale arteria quartuccese e le crepe in via Quartu, nel centro storico, dove è stata posizionata una lunga lastra in acciaio per poter consentire ad automobilisti e pedoni di attraversarla in sicurezza.

