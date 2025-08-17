Via degli Astronauti, sarà battaglia legale 

In principio fu il progetto. Due palazzine da sei piani e un supermercato da costruire nel polmone verde tra via degli Astronauti e via Luna e Sole, con progetto della società Maspa, adottato dalla precedente giunta Campus. Nel 2025 salta il coperchio su un’operazione avversata dai residenti del quartiere, firmatari in oltre 2mila per il “no” all’insediamento edilizio e, nei giorni scorsi, dalla stessa amministrazione comunale – stavolta targata Mascia – che si mette di traverso. Resistendo in giudizio alla citazione della proponente dell’iniziativa che, in tribunale, contesta la mancata adozione definitiva del progetto. Sono le carte bollate l’extrema ratio di un progetto ritenuto a suo tempo da inserire in una zona B, soggetta al completamento di aree già edificate, e su cui ora l’attuale esecutivo decide di fare le barricate. A motivarlo “il contesto urbanistico radicalmente mutato”, riferisce in una nota, che cambia le carte in tavola e impone una riflessione. «Costituendoci in giudizio – afferma l’assessora all’Urbanistica Maria Francesca Fantato – difendiamo la necessità di verificare ogni ipotesi migliorativa del progetto, a iniziare dall’ottenere il miglior risultato possibile in tema di cessione dell’area da dedicare a verde pubblico, di cui oggi il quartiere ha uno straordinario bisogno». Il sogno è mutare la destinazione in zona S3, spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, allontanando l’ennesimo supermarket in città, miraggio e scelta che richiederebbe però una variante al Piano urbanistico comunale. E il via libera dei giudici, di cui si attende la decisione.

