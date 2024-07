Via degli Agrumeti diventerà una palestra a cielo aperto 

Altri 70mila euro per illuminare la strada degli agrumeti (il prosieguo di via Giardini) e trasformarla in un grande spazio per praticare sport all’aria aperta anche la sera. Il progetto è stato appena approvato dalla Giunta comunale e consentirà di posizionare un’altra decina di pali con impianto a led lungo la via dei giardini. I primi dodici pali – per un tratto di circa 300 metri – sono già stati posizionati lo scorso anno (la spesa anche in quel caso era stata di 70mila euro). Ciascun apparecchio è dotato di un sistema di regolazione automatico della luce per ottimizzare al meglio i consumi energetici. Col secondo intervento saranno illuminati altri 300 metri di strada.

I 70mila euro necessari per l’estensione del progetto sono una parte del mezzo milione di euro arrivato dal Ministero dell’Interno “per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile”. Adesso, spiega Federico Lai, assessore ai Lavori pubblici, «l’obiettivo è quello proseguire oltre per creare davvero fra gli agrumeti un grande spazio fruibile per passeggiate e sport in un bel contesto ambientale. Siamo al lavoro per reperire ulteriori fondi o finanziamenti». L’illuminazione in via Giardini è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati della corsetta nelle ore serali ma anche da chi, soprattutto d’estate, ama sgranchirsi le gambe dopo cena.

