Via Decio Mure, le transenne hanno i giorni contati 

Dopo alcuni mesi di transenne, il tratto di via Decio Mure all’angolo con via Germanico è quasi pronto per tornare a pieno regime.

Dopo che le radici dei pini dell’aiuola tra i due sensi di marcia avevano rovinato l’asfalto, formando dei veri e propri dossi, l’area era stata messa in sicurezza. Successivamente si era proceduto a rimuovere gli alberi, mentre lunedì sono iniziati i lavori, ora in dirittura d’arrivo.

Una volta rimosse le reti e le transenne che delimitano il cantiere, le auto potranno tornare a transitare e cesserà il doppio senso di marcia nella carreggiata accanto. «In quel tratto le radici avevano distrutto il manto stradale, era una situazione molto pericolosa per auto e motorini», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «È un’arteria importante e trafficata, è stato necessario rifare completamente la strada».

Una volta terminate le operazioni, sono allo studio interventi di piantumazione che sostituiscano i pini abbattuti, questa volta con piante e alberature compatibili con la fascia stradale. Nelle prossime settimane, fa sapere l’assessore, continueranno gli interventi per la manutenzione delle aree di maggiore criticità. «Quello in via Decio Mure è stato uno dei tanti interventi programmati per rimettere a posto le strade che presentano i maggiori problemi».

