Via D’Ecca S’Arrideli: arrivano le pensiline illuminate 

Il podio di strada più pericolosa della campagna quartese lo ha conquistato da poco, dopo la messa in sicurezza di via Dell’Autonomia regionale sarda. Via S’Ecca S’arrideli, nonostante una lunga scia di croci è ancora senza luce, senza strisce e con automobilisti che la percorrono a tutta velocità.

Un primo passo in direzione della messa in sicurezza sta però per arrivare. Presto lungo l’arteria arriveranno le pensiline per attendere i bus, con pannelli fotovoltaici e lampioni per illuminare. Il progetto è finanziato con il bilancio della Città Metropolitana per un totale di cinquecentomila euro complessivi ed è in fase di aggiudicazione. Il tratto interessato è quello tra le rotatorie via S’Ecca S’Arrideli (angolo via Lago Simbrizzi) e quella che fa angolo con via dell’Autonomia Regionale Sarda.

Sono state identificate quattro aree: fermata S'Ecca S'Arrideli (angolo via Van Dick), seconda e terza fermata, prima e quarta fermata e fermata Sa Funtanedda angolo via lago Simbirizzi.

Ogni punto ospiterà una coppia di pensiline (una per senso di marcia). Le fermate S'Ecca S'Arrideli (prima e quarta fermata) e la fermata S'Ecca S'Arrideli (Sa Funtanedda - Angolo via Lago Simbrizzi), per la conformazione del tratto stradale saranno dotate di golfo di fermata; le altre, invece no per mancanza di spazio. Tutte le coppie di pensiline saranno alimentate da un piccolo pannello fotovoltaico e dotate di un lampione che assicurerà l’illuminazione nelle ore serali e notturne e rispetteranno tutti i principi dell’accessibilità.

Nulla di fatto invece per gli attraversamenti pedonali.

«Ben vengano le pensiline che certo sono importanti anche quelle», dice Elisabetta Lai, mamma di Matteo Frabbrocile, il 13 enne travolto e ucciso da un’auto proprio in via S’Ecca S’Arrideli appena sceso dal pullman, «ma la cosa più importante sono le strisce pedonali perché mio figlio è morto non mentre aspettava il bus a bordo strada ma mentre attraversava. In quella strada corrono come pazzi e non c’è nessuna sicurezza». Più volte i residenti della zona avevano chiesto la sistemazione anche di dossi e di un impianto di illuminazione.

