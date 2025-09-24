VaiOnline
Selargius.
25 settembre 2025 alle 00:34

Via de’ Medici, allagamenti e pericoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Strada allagata dopo le prime piogge autunnali e disagi per gli automobilisti. Il problema stavolta si concentra in via de’ Medici, nel quartiere selargino di Su Planu, e al centro di un’interrogazione urgente presentata dal consigliere comunale di minoranza Franco Camba.

«In via de’ Medici, di fronte alla chiesa parrocchiale, è stato realizzato circa un anno fa un passaggio pedonale rialzato», la premessa di Camba. «Tale intervento, pur avendo finalità di sicurezza per i pedoni, ha determinato evidenti problemi di deflusso delle acque meteoriche», spiega nel documento che sarà discusso nella prossima riunione di Consiglio. «Anche a seguito di piogge modeste, come segnalato e documentato dai residenti, la zona si trasforma in una sorta di piscina temporanea, creando disagi alla circolazione e pericolo per i cittadini. Si può facilmente immaginare che, con l’arrivo della stagione invernale e delle piogge più abbondanti, la situazione possa aggravarsi ulteriormente, con rischi per la sicurezza e la vivibilità del quartiere», dice ancora Camba. Nel documento si chiede a sindaco e Giunta «se siano a conoscenza di tale problematica segnalata dai cittadini; quali verifiche siano state effettuate in merito al corretto deflusso delle acque piovane a seguito della realizzazione del passaggio pedonale rialzato». E ancora: «Se l’amministrazione intenda predisporre interventi urgenti di manutenzione o modifica della struttura per evitare il formarsi di allagamenti, e quali siano i tempi previsti per una soluzione definitiva del problema». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 