Via de’ Medici, allagamenti e pericoli 

Strada allagata dopo le prime piogge autunnali e disagi per gli automobilisti. Il problema stavolta si concentra in via de’ Medici, nel quartiere selargino di Su Planu, e al centro di un’interrogazione urgente presentata dal consigliere comunale di minoranza Franco Camba.

«In via de’ Medici, di fronte alla chiesa parrocchiale, è stato realizzato circa un anno fa un passaggio pedonale rialzato», la premessa di Camba. «Tale intervento, pur avendo finalità di sicurezza per i pedoni, ha determinato evidenti problemi di deflusso delle acque meteoriche», spiega nel documento che sarà discusso nella prossima riunione di Consiglio. «Anche a seguito di piogge modeste, come segnalato e documentato dai residenti, la zona si trasforma in una sorta di piscina temporanea, creando disagi alla circolazione e pericolo per i cittadini. Si può facilmente immaginare che, con l’arrivo della stagione invernale e delle piogge più abbondanti, la situazione possa aggravarsi ulteriormente, con rischi per la sicurezza e la vivibilità del quartiere», dice ancora Camba. Nel documento si chiede a sindaco e Giunta «se siano a conoscenza di tale problematica segnalata dai cittadini; quali verifiche siano state effettuate in merito al corretto deflusso delle acque piovane a seguito della realizzazione del passaggio pedonale rialzato». E ancora: «Se l’amministrazione intenda predisporre interventi urgenti di manutenzione o modifica della struttura per evitare il formarsi di allagamenti, e quali siano i tempi previsti per una soluzione definitiva del problema». (f. l.)

