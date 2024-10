Via De Gioannis, buca coperta con la sabbia La denuncia: «Gravi pericoli per gli scooter» 

I primi lavori per rimediare a un guasto improvviso nella rete idrica sono stati effettuati il 18 ottobre. Poi c’è stato un nuovo intervento, nei giorni scorsi, ma la buca non è stata riparata a dovere.

Alcuni motociclisti hanno rischiato di cadere in via De Gioannis e ora protestano. «Non si può lasciare una strada così». È prassi, quando si fanno lavori del genere, attendere qualche giorno prima di chiudere la buca con l’asfalto ma in questo caso è troppo pericoloso. «Abbiamo segnalato i disagi al numero verde (800.022.040 attivo 24 ore su 24)», informano alcuni residenti.

