Via Dante, tre incidenti in due giorni 

L’allarme è scattato subito, in via Dante. Appena asfaltata, in attesa della nuova segnaletica, ci sono stati tre incidenti in due giorni. Così è stato necessario intervenire immediatamente, senza aspettare i tempi necessari per poter tracciare le strisce dopo la stesura del nuovo bitume.

«Purtroppo si tratta di un incrocio molto pericoloso e trafficato», spiega l’agente del settore Traffico e viabilità della Polizia locale Antonello Casiddu, «e dal momento che alcuni automobilisti non prestano nessuna attenzione in assenza di segnaletica, siamo dovuti intervenire a realizzare subito uno stop all’incrocio con via D’Annunzio. In seguito poi, quando passeranno i tempi necessari tracceremo tutte le altre strisce, linee di mezzeria, attraversamenti pedonali e parcheggi». Perché nelle strade asfaltate a nuovo si corre senza prestare attenzione, magari anche parlando al telefono e persino mandano messaggi. E lo si fa anche se la segnaletica non c’è ancora in barba ai pericoli e ai rischi di incidenti.

Intanto tutto il centro sta cambiando volto. Oltre a via Dante, dove i lavori di rifacimento dell’asfalto saranno completati nei prossimi giorni, sono stati asfaltati a nuovo anche via Cagliari, via Diaz e via Brigata Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA