Via Dante promossa: «Ma ora si acceleri» 

Traffico in tilt, polvere, rumore e affari in calo. Per chi vive, lavora o più semplicemente deve percorrere via Dante sono mesi carichi di disagi. I lavori per il maquillage nel lato destro dell’importante arteria cittadina, sommati agli altri cantieri cittadini, stanno mettendo a dura prova soprattutto i nervi degli automobilisti. Non stanno meglio i commercianti costretti a giornate di inattività, secondo loro, i clienti neanche si fermano per la mancanza di parcheggi, occupati da ruspe e operai.

Giornata d’inferno

Il sabato è il giorno che i cagliaritani dedicano alla spesa nel mercato di San Benedetto. Così ieri mattina, la circolazione che è normalmente caotica, ha raggiunto livelli di guardia. La coda di auto iniziava da piazza San Benedetto e arriva sino a piazza Giovanni XXIII. Lamiere in fila e concerto di clacson nel punto in cui la carreggiata dimezzata si trasforma in un imbuto dove confluiscono auto da tre direzioni: via Tiziano e via Cocco Ortu. Il caos si trasforma in disperazione quando si incrociano i pullman del Ctm, costretti a manovre azzardate e a salire sul marciapiedi. «È da oltre 10 giorni che di operai e ruspe non si vede neanche l’ombra», commenta sconsolata Marcella Piredda, commessa in un negozio di calzature in piazza San Benedetto. «Il marciapiede è occupato dalle transenne e come se non bastasse hanno messo il cestino dei rifiuti proprio di fronte al mio ingresso, formando una strettoia dove a malapena passano due persone. In queste condizioni non entra nessuno e nessuno si ferma a guardare le scarpe esposte in vetrina».

Tempi infiniti

Poche decine di metri più avanti la situazione non cambia di molto. «Perché i lavori durano da così tanto tempo?», si chiede Stefania Badas dal bancone della gelateria dove lavora. «Stanno sprecando i soldi, il marciapiede era in perfette condizioni, ditemi perché lo stanno distruggendo per poi ricostruirlo?». Per la commerciante al danno si aggiunge la beffa. «Da quando hanno aperto i cantieri non ci hanno più dato la concessione del suolo pubblico dove sistemavamo i tavolini, che per noi erano davvero importanti».

Rumore e polvere

«Per poter lavorare siamo costretti a tenere chiusa la porta: il rumore e la polvere sono insopportabili», afferma Daniela Lai, commessa in un negozio di abbigliamento. «I clienti sono sempre meno, ma quello che si preoccupa sono i parcheggi». La donna lancia un appello. «Perché il Ctm non offre la possibilità a noi lavoratori di avere abbonamenti per i pullman a prezzi più bassi?».

Controcorrente

Giulia Farris, anche lei commessa in un negozio di abbigliamento, critica la durata. «Avrebbero dovuto razionalizzare meglio i tempi e l’apertura dei cantieri. Ci mancherebbe, è giusto che i lavori si facciano ma i periodi devono essere più celeri. Comunque – aggiunge – i sacrifici si possono sopportare l’importante è che non durino troppo a lungo».

In via Dante 121 c’è l’edicola di Mauro Cocco. «A causa dei lavori sono stato costretto a chiudere una serranda. A parte questo, devo ammettere che i lavori in questo tratto stanno andando avanti spediti e gli operai chiedono costantemente se ci sono problemi. Certo, i disagi ci sono speriamo solamente che ne sia valsa la pena».

