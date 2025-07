Via Dante, lavori nei campi da tennis 

Sistemare i campi da tennis comunali di via Dante: questa una delle priorità del Comune di San Gavino. Lo evidenzia il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici e all’urbanistica: «È stata pubblicata la gara e la procedura prevede 30 giorni per le domande e le buste verranno aperte all’inizio di agosto, i lavori da 300mila euro si svolgeranno all’inizio di settembre». Si tratta di un intervento molto atteso. «Lo stato di usura delle superfici e la condizione indecorosa della zona spogliatoi nei campi di via Dante rappresenta un freno per lo sviluppo di uno sport in forte ascesa, anche a livello locale», aggiunge Altea.

Previsto il rifacimento dei campi da tennis e le pertinenze con la creazione di nuovi spogliatoi e una zona ricreativa. Anche la precedente amministrazione era intervenuta per mettere fine alle situazioni di degrado più visibili e con un finanziamento di diecimila euro erano state eliminate le crepe più evidenti dei campi con una verniciatura per garantire la sicurezza degli sportivi che utilizzano l’impianto.

