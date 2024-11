Via Dante, commercianti alla guerra dei parcheggi: «Date anche a noi il pass» 

La nuova via Dante non piace ai commercianti. Non dal punto di vista estetico, ma perché, accusano, sono scomparsi i parcheggi.

O meglio, gli stalli sono tutti occupati dalle auto dei residenti della zona, che oltre a usufruire di quelli bianchi a loro dedicati nelle vie limitrofe, possono parcheggiare, muniti di contrassegno e gratuitamente, anche sulle strisce blu.

L’appello

«Il Comune ci dia un pass per parcheggiare vicino alle nostre attività», è la richiesta. Tutti lamentano un pesante crollo degli affari dovuto anche a questo problema. Marcella Laconi, responsabile commerciale di un Caf, è un fiume in piena. Dice che deve uscire almeno un’ora prima di casa per poter arrivare al lavoro puntuale: «Trovo parcheggio lontano, nelle strisce blu, e ogni giorno pago dieci euro di sosta. In più, se si sgarra anche solo di due minuti oltre l’orario di fine sosta, i vigili mettono immediatamente la multa. Se avessimo un pass, tutto sarebbe molto più semplice per noi. Inoltre ci sono residenti che a volte consegnano il loro pass ad amici e parenti per parcheggiare al posto loro. Da inizio anno sono andata di persona più volte in Comune a lamentarmi con chi di dovere, ma senza risultati».

Crollo degli affari

Maurizio Cossu, tra i proprietari di un negozio di abbigliamento, ribadisce che la situazione parcheggi è peggiorata a seguito dei lavori di riqualificazione: «I residenti hanno gli stalli a loro dedicati tutto intorno a via Dante ma possono parcheggiare anche qui, nelle strisce blu, gratuitamente, mentre noi ora dobbiamo girare in lungo e in largo per trovare un posto. I miei clienti sono per la maggior parte anziani, e non possono permettersi di fare mille giri. Di conseguenza gli incassi stanno crollando ulteriormente. Qui si rischia che chiudiamo tutti. La soluzione», prosegue, «sarebbe per noi avere un pass e comunque far sì che gli stalli blu di via Dante siano a pagamento anche per i residenti, in modo che molti di loro non ne approfittino e parcheggino invece in quelli bianchi a loro dedicati».

Marco Masili è titolare di un negozio di ottica. «Ci sono troppi parcheggi per residenti, un po' ci salvano gli stalli del mercato, ma in generale è un caos. Il pass anche per noi, sarebbe la salvezza». Alle lamentele si accoda anche Angela Cossu, dipendente di un panificio: «Mi faccio accompagnare perché in auto qui è impossibile. E non c'è uno stallo neanche per il carico scarico della merce».

RIPRODUZIONE RISERVATA