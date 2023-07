Vigilia ad alta tensione per il 31° anniverario della strage di via D'Amelio, mercoledì a Palermo. Dopo gli scontri del 23 maggio, c'è preoccupazione per il doppio corteo in memoria di Paolo Borsellino. Alla fiaccolata organizzata dalla destra con la premier Giorgia Meloni, che ha confermato la sua presenza, si contrappone infatti il corteo con lo slogan “Basta Stato-Mafia” promosso da tredici sigle, tra cui la Cgil e le Agende rosse di Salvatore Borsellino.