Via dall’Ucraina «Oggi a Berchidda creo meraviglie» 

Un incanto di bolle di sapone e giganteschi e scenografici fiori in tessuto. Attività creative e spensierate per far sognare a occhi aperti piccoli e adulti e allontanare per qualche attimo dalla sua mente preoccupazioni e ansie per la guerra che si combatte nel suo Paese. Irina Kizlo, ucraina, da 20 anni in Sardegna, è una creatrice di meraviglie. Sui social conta quasi 50 mila followers.

«Spirito artistico e fantasia sono propri della nostra terra», racconta con orgoglio. Le sue performance nelle nostre piazze evocano emozioni. Irina affascina con i suoi numeri dove sono protagoniste bolle di sapone sospese nell'aria e che formano girandole, figure tondeggianti e quadrate, lingue di fuoco. «La notte poi, lo spettacolo si fa più suggestivo, le sfere iridescenti si illuminano al buio e si riflettono sulla superficie delle sfere di acqua saponata. Pochi ingredienti e un po’ di inventiva», aggiunge l'artista mentre nel suo laboratorio crea grandi fiori di organza, chiffon, tulle: rose, margherite, anemoni. «Il materiale lo faccio arrivare dall'Ucraina, così posso dare una piccola mano alla mia terra assediata da una guerra assurda. Ho scelto la Sardegna, terra meravigliosa e il suo mare. Ho lavorato sodo, poi mi sono costruita, pian piano e a fatica, il mio percorso professionale. Ho incontrato anche l'amore, mio marito è di Berchidda, dove viviamo».

