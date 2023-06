Via dalle strade i mastelli di bar e negozi 

La rivoluzione mastelli partirà da settembre: via i contenitori per i rifiuti dai marciapiedi di tutta Selargius, sostituiti da quelli nuovi - più piccoli e microchippati - che le attività commerciali dovranno tenere dentro locali e negozi. È una delle novità del nuovo appalto igiene urbana partito lo scorso marzo sotto la gestione della società San Germano. «Entro agosto verranno distribuiti i nuovi mastelli», ha annunciato in Consiglio comunale il sindaco Gigi Concu riferendosi alle attività produttive ma anche alle utenze domestiche. «E da settembre», ha assicurato, «ci sarà più ordine nelle strade della città».

La novità

Un annuncio fatto dal primo cittadino di Selargius in risposta ad un’interrogazione urgente presentata dalla consigliera di minoranza Paola Maccioni, Pd, sul degrado in una strada del centro causato - a detta dell’esponente dem - dalla presenza ingombrante dei mastelli colmi di spazzatura lungo il marciapiede. «Un problema che da settembre non ci sarà più», ha garantito il sindaco. «Ad agosto termina il periodo di assestamento di sei mesi previsto per contratto, poi dovranno entrare a regime le offerte migliorative del servizio».

Le regole

Prima fra tutte la sostituzione dei mastelli. «Quelli che sono in strada spariranno, verranno distribuiti dei contenitori più piccoli visto che con il nuovo appalto il ritiro dei rifiuti per le attività commerciali è più frequente», ha spiegato Concu. Conferimento giornaliero - tranne la domenica - per quanto l’umido (anziché tre volte a settimana come succedeva con il vecchio appalto), stesso discorso per il vetro, ritiro quasi quotidiano anche per la plastica, tre volte a settimana la carta, una il secco. «Questo consente ai gestori delle attività produttive di tenere i mastelli dentro senza causare problemi igienico-sanitari», ha ribadito il sindaco.

Nuovi contenitori anche per le famiglie, tutti dotati di chip in vista dell’introduzione della tariffa puntuale per la Tari, che saranno consegnati nelle prossime settimane sulla base delle indagini che i tecnici della società per l’igiene urbana stanno portando avanti da aprile.

Isola ecologica

Novità anche per quanto riguarda l’isola ecologica di via Fermi, chiusa dopo il cambio di gestione nel servizio per il ritiro dei rifiuti in città. L’ecocentro - di proprietà del consorzio Campidano ambiente in liquidazione - è stato ceduto in affitto alla San Germano, con tanto di clausola che prevede l’acquisizione - nel patrimonio comunale - entro pochi mesi. «A breve sarà nuovamente operativo», annuncia Concu, «oltre a quello di Su Pezzu Mannu».

