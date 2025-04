Via dalle ambasciate israeliane il messaggio di cordoglio 

Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto cancellare lunedì, a poche ore dalla pubblicazione, i post ufficiali su X delle sue ambasciate in tutto il mondo, che riportavano la frase: «Riposa in pace, papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione». Lo riporta Ynet spiegando che la decisione è stata trasmessa a tutte le rappresentanze israeliane senza spiegazioni e ha suscitato l'ira di molti ambasciatori. «Abbiamo reagito alle parole del Papa contro Israele durante la sua vita, non parleremo dopo la morte», ha sottolineato un funzionario degli Esteri.

E il premier Netanyahu è rimasto in silenzio sulla morte di Bergoglio.

Insomma, non solo non è arrivato nessun messaggio di condoglianze da parte del primo ministro israeliano, né dal ministro degli Esteri Gideon Sa’ar per la morte del Pontefice, ma quest’ultimo Sa'ar ha addirittura chiesto la cancellazione dei post pubblicati dalle ambasciate israeliane nel mondo, scatenando indignazione tra gli ambasciatori israeliani, in particolare quelli nei paesi cattolici.

Soltanto il presidente Isaac Herzog ha lasciato un pensiero rivolto al Papa: «La speranza che la sua memoria possa ispirare atti di gentilezza e speranza per l'umanità».

I funzionari israeliani non hanno nascosto il motivo di questo silenzio e di queste clamorose cancellazioni: sono le dichiarazioni del Papa su Gaza che non piacciono all'amministrazione di Gerusalemme. Frasi come: «Quello che sta succedendo a Gaza non è una guerra. È crudeltà». O accuse a Israele di «bombardare i bambini e falciarli con le mitragliatrici».

Nell'ultimo messaggio Urbi et Orbi, oltre alle parole dedicate a Gaza («una situazione ignobile») il Santo Padre ha anche detto: «Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo».

