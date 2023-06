«Via dal Sant’Elena non per mia scelta» 

Mauro Ragatzu non sarà più un giocatore del Sant’Elena dalla prossima stagione. L’ormai ex capitano dei quartesi saluta dopo appena un anno, con 19 reti all’attivo (di cui 2 decisive ai playout) e una salvezza in tasca. Alla base di questa brusca separazione vi è non solo la scelta della società di puntare sulla valorizzazione dei giovani ma anche, e soprattutto, la conferma del tecnico Marco Piras sulla panchina dei biancoverdi che, a detta del giocatore, avrebbe inciso sul suo addio. Un rapporto, quello tra Ragatzu e Piras, mai pienamente sbocciato per divergenze di natura tattica, messe poi da parte nel momento in cui c’era una salvezza da conquistare ai playout.

Ragatzu si aspettava di lasciare il Sant’Elena?

«No e sono profondamente amareggiato perché non credevo finisse in questo modo. Lo scorso anno ho fatto una scelta di vita, rientrando nella mia città dopo tanto tempo, e mi erano state date delle garanzie in prospettiva futura. All’età di quarant’anni ho dimostrato di poter reggere fisicamente la categoria e di essere costante nelle prestazioni. Poi certo, ho anche sbagliato, come tanti del resto. Ma ho sempre dato il massimo negli allenamenti e nelle gare, rifiutando anche offerte importanti a metà campionato perché volevo a tutti i costi raggiungere la salvezza con il Sant’Elena. Speravo in un epilogo diverso».

Perché non è sbocciato il feeling con Piras?

«Avevamo semplicemente opinioni diverse. Ma a prescindere da questo, mi sono sempre comportato da professionista mettendomi a disposizione dell’allenatore. Ci sono stati momenti in cui non sentivo la fiducia del tecnico, soprattutto nella seconda parte del campionato quando le cose non stavano andando per il verso giusto. Quando ho fallito il calcio di rigore nel match salvezza contro il Calangianus, in cui abbiamo perso 2-0, ho avuto la percezione di essere un peso. Lì forse si è rotto qualcosa anche se poi, alla fine, l’obiettivo è stato raggiunto».

Ha qualche rammarico?

«No, perché i numeri parlano a mio favore. Ma ciò che più conta è aver conquistato una salvezza che sembrava impossibile per come si era messa la stagione. Mi dispiace soltanto chiudere in questo modo con il Sant’Elena anche perché, malgrado le incomprensioni, si poteva comunque proseguire insieme. Ma evidentemente non rientravo da tempo nei piani della dirigenza».

Ha già ricevuto qualche offerta?

«Sì. Ho parlato con qualche società di Promozione, che ringrazio per l’interessamento, ma ho deciso di prendermi del tempo per valutare e ascoltare eventuali proposte. Mi piacerebbe continuare in Eccellenza perché credo di poter dare ancora tanto in questa categoria sebbene l’età possa spaventare qualcuno. Ma io sto bene e, finché sarò fisicamente in condizione, vorrei continuare a confrontarmi in un campionato di livello».

