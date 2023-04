Via dal centro i mastelli di ristoranti e bar 

L’obiettivo del Comune è «una città più pulita e decorosa», spiega Paolo Truzzu. Soprattutto nei quartieri al centro, frequentati non solo dai residenti ma anche dai turisti. Per questo motivo il Comune dichiara una volta per tutte guerra ai mastelli e cambia il sistema di raccolta dei rifiuti per bar e ristoranti allargando il sistema della corriere ecologica (a partire da lunedì 17). «Il servizio», dice il sindaco, «è dedicato alle attività di ristorazione che impattano nei quartieri centrali della città: ora vogliamo intervenire su un fatto che da tutti è giudicato come negativo, ovvero la presenza dei mastelli all’esterno delle attività commerciali». «Dovevamo eliminare una situazione di degrado che non era più accettabile per una città che si vuole promuovere sotto il punto di vista turistico e non solo», gli fa eco l’assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino.

Con il passaggio a orari prestabiliti della corriera ecologica i mastelli non dovranno essere più esposti. Ma toccherà ai ristoratori portare i rifiuti. Per circa un mese, il sistema attuale e quello nuovo andranno insieme ma progressivamente sarà la sola corriera a effettuare il ritiro dei rifiuti. «Sicuramente ci saranno dei ritocchi da fare perché ci sarà bisogno di un periodo di rodaggio. Ma quando sarà a regime, il servizio renderà la città più vivibile e pulita», conclude Truzzu. ( ma. mad. )

