Via d’Acquisto, marciapiede pieno di rifiuti  

Indignazione e proteste a Quartucciu per l’abbandono di rifiuti in via Salvo d’Acquisto. La strada lungo l’argine è diventata teatro di un degrado crescente, con numerosi sacchi neri e buste di rifiuti abbandonati sui marciapiedi. I residenti segnalano anche plastica e detriti che galleggiano nel canale adiacente.

«Abbiamo la città invasa da rifiuti e da incivili», scrivono i quartuccesi sui social, chiedendo un intervento rapido per restituire pulizia e sicurezza alla zona. L’abbandono indiscriminato di rifiuti è, purtroppo, usanza comune in città e nonostante alimenti il malcontento della comunità, che punta il dito contro chi non rispetta le regole della raccolta differenziata, sembra sia un fenomeno difficile da debellare. La strada dell’argine non è infatti l’unica fotografia del degrado cittadino: nelle vie periferiche le segnalazioni sono quotidiane, ma spesso anche nei parchi panchine e oggetti d’arredo vengono confusi per cestini di rifiuti.

