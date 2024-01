«Via Da Vinci va messa in sicurezza» 

Una petizione per chiedere l’immediata messa in sicurezza di via Leonardo da Vinci che in soli due giorni ha raccolto 580 firme. A pubblicarla online è stato il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta per sollecitare le istituzioni e per dire basta alle troppe morti sulla strada litoranea. Un appello che arriva dopo l’ultima tragedia in cui ha perso la vita Marco Alfonso, 21 anni, che ha perso il controllo della sua auto all’altezza di via Mar Egeo.

«La litoranea, via Leonardo Da Vinci, è una strada dove solo nell'ultimo anno hanno perso la via 5 persone ed è una strada che per sua conformazione e nonostante i limiti imposti, invita a correre», si legge nella petizione, «a tutti gli effetti si tratta di una strada urbana e come tale ne andrebbe garantita la sicurezza, di chi la transita e di chi la vive, mettendo in atto tutti quegli interventi necessari per evitare che qualche incosciente la trasformi in un circuito di prova per auto o moto, mettendo a rischio la sua vita e quella di chi abita a ridosso della strada». Da qui la richiesta: «Intendiamo sollecitare le istituzioni competenti perché vengano messe in atto tutte le modifiche necessarie per la messa in sicurezza come rotatorie in corrispondenza dei principali incroci a raso, dissuasori, passaggi pedonali rialzati, isole di mezzeria, in modo da evitare che chiunque abbia la possibilità di eccedere con la velocità o effettui sorpassi azzardati».

Anche il Comitato di Margine Rosso aveva più volte chiesto interventi e organizzato qualche settimana fa una passeggiata di sensibilizzazione.

