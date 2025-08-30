Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui» 

«La vera America? L’abbiamo trovata a Gavoi, dove la vita scorre lenta, fra paesaggi incontaminati, buon cibo e tradizioni uniche»: parola di Roger Elder (76 anni) e di sua moglie Robin (68) che lo scorso maggio hanno deciso di trasferirsi dal Texas al paese barbaricino e iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Per i due coniugi, che hanno acquistato casa nella parte alta dell’abitato, un passato dapprima come marines in giro per il mondo e poi come professori nelle scuole secondarie della città di Houston.Nei mesi scorsi, la scelta di approdare in Barbagia, per una terza età che potesse ripartire dal valore delle piccole cose.

La decisione

«La vita a Houston non faceva più al nostro caso, fra caos e frenesia di un’America dove la qualità della vita non è più delle migliori. Dopo aver scoperto Gavoi, grazie a dei video promozionali su YouTube, abbiamo deciso di salire sul primo aereo e conoscere meglio il paese».Ne nasce un amore immediato, con i due che restano incantati dal museo a cielo aperto, fra centro storico, vedute mozzafiato sul lago di Gusana e la cordialità della popolazione locale: «Passeggiando per il paese - dicono entrambi - siano rimasti colpiti da varie abitazioni autonome e dotate di ampi spazi, fin quando abbiamo deciso di avviare i contatti per acquistare quella dov’è attualmente risiediamo.Immediata, poi, la scelta di vendere la propria abitazione nella quarta città statunitense: «Una meravigliosa villa - raccontano - con un prato che necessitava di almeno due ore per essere sfalciato (ridono). I nostri figli sono ormai autonomi e pur di realizzare il sogno di trasferisci in Sardegna l’abbiamo venduta ad una cara amica, a prezzo notevolmente ribassato».

Accolti

E mentre sorseggiano una bibita al centro del paese, dividendosi fra un saluto a baristi e “compaesani”, gli Elder precisano: «Ci siamo sentiti subito accolti, i gavoesi sono meravigliosi e ci stanno supportando in tutto, dall’insegnamento della lingua fino a preziosi consigli sulla quotidianità. Per noi è come rivedere gli Usa della nostra giovinezza, dove la vita erano meno frenetica e ci si basava sull’essenziale».ntrambi vedono l’approdo nell’Isola come un’opportunità più grande, per attrarre sulle sponde di Gusana altri pensionati e giovanissimi: «A breve - rilanciano marito e moglie - due nostri amici che risiedono in Germania saranno qui al paese per valutare di trasferirsi pure loro». Ma anche Philip, il più giovane figlio degli Elder (rimasto a Houston) è ormai pronto a riabbracciare i genitori: «Sono ormai ai dettagli i documenti con il consolato per fare in modo che nostro figlio ci raggiunga - precisano Roger e Robin - Philip è rimasto impressionato dal progetto sui nomadi digitali che sta decollando a Gavoi, e con la fidanzata vorrebbero lavorare da qui, interconnessi con tutto il mondo”.

Nomadi digitali

E sulle difficoltà che vive il territorio fra disoccupazione, sanità e trasporti precari dicono: «Siamo consci di tutto ciò, ma fiduciosi che stia nascendo un nuovo percorso che veda la Barbagia al centro e parte di un nuovo sviluppo anche grazie ai nomadi digitali e le nuove tecnologie».Ad esprimere soddisfazione anche il sindaco Salvatore Lai, mentre il paese si prepara al Gavoi Digital Nomad Summit dell’8 novembre: «Siamo entusiasti di avere con noi Roger e Robin e vedere che il nostro paese sta diventando una nuova meta. Ora puntiamo a rafforzare questa tendenza e anche grazie ai nomadi digitali a rafforzare nella collaborazione con gli amici di Ollolai».

